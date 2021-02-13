Телеканал «БСТ» покажет запись прошлогоднего концерта «ДДТ» в Уфе

Запись этого выступления телеканал «БСТ» покажет 23 февраля. Начало трансляции в 19.00 (17.00 по Москве).

В тот день, 11 октября, послушать главные хиты ветеранов российской рок-сцены пришли несколько тысяч уфимцев.

В 2021 году «ДДТ» напомнили о себе видео с концерта в Екатеринбурге 2013 года: исполненная там песня «Место, где выводит добро организм» оказалась как никогда актуальна в 2021 году ввиду массовых задержаний и жестких разгонов митингов последнего времени.