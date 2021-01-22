В новом альбоме Thomas Mraz будут фиты с Blago White и Gone.Fludd

«В альбоме будет больше 20 треков. Я хотел набрать 25, но пока что не уверен, что хочу все треки включать в альбом. То есть 25 треков уже есть, но, возможно, их будет меньше.

Насчет фитов – пока что все карты раскрывать не могу и не хочу, но скажу, что будет Blago White, например. Артистов будет очень много, и они будут клевые. Gone.Fludd тоже обещал залететь, но я не тороплюсь пока его называть – кто знает... куплет Blago White у меня уже есть, и надеюсь, что куплет Gone.Fludd тоже скоро появится.

Буду экспериментировать со стилем, альбом должен быть довольно концептуальным, там будет не так много хип-хопа и рэпа, и что мне нравится – он навевает такую театральную атмосферу, там есть даже общая линия, моментами напоминает мюзикл. Возможно, когда-нибудь я смогу по примеру «Копов в огне» поставить свою музыку на сцене. Это моя мечта.

На песню "Цепь" совсем скоро вы увидите клип, и он будет очень клевым, потому что мы решили отойти от многомиллионных бюджетов и вылизанной картинки, как делали несколько лет подряд, и больше обратиться к малобюджетному андерграундному лайфстайлу, который был в May 13, например.

Это будет не единственный клип с альбома, еще один уже в процессе, он будет мультипликационным и очень крутым, лирично-глубоким», – рассказал Thomas Mraz.

Точная дата выхода альбома V и клипов пока неизвестна. В 2021 году он проедет по России с туром, в том числе 29 апреля даст концерт в Уфе.