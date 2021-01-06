Morgenshtern – автор самой популярной русскоязычной песни в европейском Apple Music

Уфимский рэпер Morgenshtern – один из немногих русскоязычных исполнителей, которых активно слушают в Европе.
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instagram.com/morgen_shtern
Всего в европейском топ-100 Apple Music шесть русскоязычных песен:
#70 Morgenshtern – Cristal & Moët;
#78 Slava Marlow – «Снова я напиваюсь»;
#91 Ramil' – «Сияй»;
#94 Loboda –moLOko;
#95 Slava Marlow & MK – «Нет проблем»;
#96 Ваня Дмитриенко – «Венера-Юпитер».
Трек Cristal & Moët вышел перед Новым годом, на сегодняшний день клип набрал уже более 20 миллионов просмотров на YouTube.
Намного больше русскоязычных песен встречается в топ-200, там Morgenshtern занимает еще три позиции: #128 – «Быстро» (фит со Slava Marlow), #154 – Cadillac (фит с Элджеем) и #172 – El Problema (фит с Тимати).
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