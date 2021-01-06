Morgenshtern – автор самой популярной русскоязычной песни в европейском Apple Music

Всего в европейском топ-100 Apple Music шесть русскоязычных песен:

#70 Morgenshtern – Cristal & Moët;

#78 Slava Marlow – «Снова я напиваюсь»;

#91 Ramil' – «Сияй»;

#94 Loboda –moLOko;

#95 Slava Marlow & MK – «Нет проблем»;

#96 Ваня Дмитриенко – «Венера-Юпитер».

Трек Cristal & Moët вышел перед Новым годом, на сегодняшний день клип набрал уже более 20 миллионов просмотров на YouTube.

Намного больше русскоязычных песен встречается в топ-200, там Morgenshtern занимает еще три позиции: #128 – «Быстро» (фит со Slava Marlow), #154 – Cadillac (фит с Элджеем) и #172 – El Problema (фит с Тимати).