В топе самых просматриваемых клипов YouTube – два клипа Morgenshtern

Рейтинг составлен на основе органических просмотров (то есть видео просмотрено от начала и до конца) с января по ноябрь 2020 года, поэтому позиции могут не совпадать со статистикой просмотров, показанной под роликом на YouTube и указанной в скобках.

1. Little Big – Uno (170 млн просмотров);

2. Little Big – Hypnodancer (152 млн просмотров);

3. Клава Кока & Niletto – «Краш» (118 млн просмотров);

4. Клава Кока – «Покинула чат» (81 млн просмотров);

5. Mia Boyka & Егор Шип – «Пикачу» (92 млн просмотров);

6. Morgenshtern & Элджей – Cadillac (84 млн просмотров);

7. Morgenshtern & Тимати – El Problema (73 млн просмотров);

8. Dabro – «Юность» (79 млн просмотров);

9. Little Big – Tacos (59 млн просмотров);

10. «Мэвл» – «Холодок» (51 млн просмотров);

Стоит отметить, что в клипах Little Big – Uno и Hypnodancer также сыграла уроженка Башкортостана Флорида Чантурия.