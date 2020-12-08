В топе самых просматриваемых клипов YouTube – два клипа Morgenshtern

Уфимский рэпер Алишер Валеев предсказуемо отметился в рейтинге наиболее популярных клипов российского YouTube 2020 года, однако не вошел в первую пятерку. Кто обошел Morgenshtern?
Рейтинг составлен на основе органических просмотров (то есть видео просмотрено от начала и до конца) с января по ноябрь 2020 года, поэтому позиции могут не совпадать со статистикой просмотров, показанной под роликом на YouTube и указанной в скобках.
1. Little Big – Uno (170 млн просмотров);
2. Little Big – Hypnodancer (152 млн просмотров);
3. Клава Кока & Niletto – «Краш» (118 млн просмотров);
4. Клава Кока – «Покинула чат» (81 млн просмотров);
5. Mia Boyka & Егор Шип – «Пикачу» (92 млн просмотров);
6. Morgenshtern & Элджей – Cadillac (84 млн просмотров);
7. Morgenshtern & Тимати – El Problema (73 млн просмотров);
8. Dabro – «Юность» (79 млн просмотров);
9. Little Big – Tacos (59 млн просмотров);
10. «Мэвл» – «Холодок» (51 млн просмотров);
Стоит отметить, что в клипах Little Big – Uno и Hypnodancer также сыграла уроженка Башкортостана Флорида Чантурия.
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