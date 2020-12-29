Анна Семенович прилетела в Уфу

Актриса, певица, бывшая солистка группы «Блестящие» и главная Снегурочка этого года Анна Семенович прилетела из Москвы в Уфу, чтобы сразу приступить к работе.
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instagram.com/ann_semenovich
В Уфе Семенович, впрочем, пробыла недолго и сразу из аэропорта отправилась в Стерлитамак, где у нее запланировано выступление в роли Снегурочки.
После этого Анна вернется в Уфу: третьего января ей предстоит возглавить Всероссийский парад Снегурочек, он начнется в 14.00 возле конгресс-холла «Торатау». Парад пройдет в рамках традиционного новогоднего фестиваля Terra Zima.
В последнее время Анна Семенович много работает на радио, в 2020 году должны были выйти фильмы «Роза в огне» и «Гардемарины IV» с ее участием, но премьеры отложили из-за пандемии.
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