Анна Семенович прилетела в Уфу

В Уфе Семенович, впрочем, пробыла недолго и сразу из аэропорта отправилась в Стерлитамак, где у нее запланировано выступление в роли Снегурочки.

После этого Анна вернется в Уфу: третьего января ей предстоит возглавить Всероссийский парад Снегурочек, он начнется в 14.00 возле конгресс-холла «Торатау». Парад пройдет в рамках традиционного новогоднего фестиваля Terra Zima.

В последнее время Анна Семенович много работает на радио, в 2020 году должны были выйти фильмы «Роза в огне» и «Гардемарины IV» с ее участием, но премьеры отложили из-за пандемии.