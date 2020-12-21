Как пройдет новогодний фестиваль Terra Zima в Уфе в 2021 году?

Расписание фестиваля

1 января, 12.00 – «Забег обещаний 2021». Участники пишут на нагрудном номере свои желания на 2021 год и пробегают 2021 метр в комфортном для себя темпе. Старт – от Гостиного двора. Зарегистрироваться можно тут.

1 января, 17.00 – новогодний карнавал и конкурс карнавальных костюмов в парке «Ватан». Регистрация – на сайте фестиваля.

2 января, 12.00 – Зимний сабантуй в парке «Ватан». Конкурсы, соревнования и различные традиционные развлечения. Зарегистрироваться для участия во всероссийском конкурсе самоваров можно тут.

3 января, 14.00 – Всероссийский парад Снегурочек около конгресс-холла «Торатау». Парад возглавит Анна Семенович, участвовать могут все желающие по предварительной регистрации.

4 января, 14.00 – парад конно-санных экипажей на набережной реки Белой. Старт – от спуска набережной возле парка «Ватан», завершится в районе Монумента дружбы. Регистрация – на сайте фестиваля.