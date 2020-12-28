В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Движение в центре города будет практически полностью сковано на полдня в связи с проведением новогодних мероприятий.
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ufacity.info
Движение ограничат третьего января на время проведения парада Снегурочек.
В этот день с 11.00 до 17.00 будет перекрыта проезжая часть:
– улицы Гафури на участке от Пушкина до Заки Валиди;
– улицы Пушкина от Гафури до Театральной;
– улицы Театральной от Пушкина до Заки Валиди;
– улицы Заки Валиди от Театральной до Гафури.
Также в это время изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, проходящих через указанные участки.
Традиционный парад Снегурочек состоится в рамках фестиваля Terra Zima, о котором мы писали ранее. Его возглавит Анна Семенович.
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