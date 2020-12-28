В Уфе ограничат движение транспорта по нескольким улицам

Движение ограничат третьего января на время проведения парада Снегурочек.

В этот день с 11.00 до 17.00 будет перекрыта проезжая часть:

– улицы Гафури на участке от Пушкина до Заки Валиди;

– улицы Пушкина от Гафури до Театральной;

– улицы Театральной от Пушкина до Заки Валиди;

– улицы Заки Валиди от Театральной до Гафури.

Также в это время изменится схема движения маршрутов общественного транспорта, проходящих через указанные участки.

Традиционный парад Снегурочек состоится в рамках фестиваля Terra Zima, о котором мы писали ранее. Его возглавит Анна Семенович.