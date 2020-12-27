Энергичный плейлист от «Лауд»

«Если вам снова нечего слушать, а новую музыку искать нет абсолютно никаких сил, то восстановить эмоциональное равновесие поможет специально собранный плейлист в Spotify группы "Лауд" для нашего нового проекта.

Хоть весь плейлист и собран для занятий спортом, на этом не стоит ограничиваться. Это означает лишь одно – заряд бодрости и энергии вам гарантирован!» – гласит анонс от G-Shock Russia.

Послушать плейлист полностью можно тут. В нем 20 песен от разных исполнителей, в том числе фит «Лауд» с Thomas Mraz и Cream Soda «На взлетной», который вошел в релиз 2018 года «ТанецГолосЗвук 3».