G-Shock Russia готовит совместный проект с «Лауд» и Everthe8

Российское отделение компании Casio G-Shock готовит новый крупный проект, за музыкальное сопровождение которого будут отвечать уфимское трио «Лауд» и бурятский рэпер Everthe8.
«Больше не модно быть модным. Именно с таким подходом был запущен наш проект, в котором мы исследуем популярную в узких кругах музыку российской сцены. Мы ищем то, что не лежит на поверхности», – с этих слов начинает воплощаться задумка G-Shock.
В чем именно суть проекта – пока неясно, но Everthe8 подготовил для этой кампании отдельный плейлист в Spotify с говорящим названием «Nostalgia», послушать его можно тут.
«Этот плейлист – это внешняя урбанистическая пустота при внутреннем беспокойстве музыки», – гласит описание.
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