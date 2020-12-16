G-Shock Russia готовит совместный проект с «Лауд» и Everthe8

«Больше не модно быть модным. Именно с таким подходом был запущен наш проект, в котором мы исследуем популярную в узких кругах музыку российской сцены. Мы ищем то, что не лежит на поверхности», – с этих слов начинает воплощаться задумка G-Shock.

В чем именно суть проекта – пока неясно, но Everthe8 подготовил для этой кампании отдельный плейлист в Spotify с говорящим названием «Nostalgia», послушать его можно тут.

«Этот плейлист – это внешняя урбанистическая пустота при внутреннем беспокойстве музыки», – гласит описание.