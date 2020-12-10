Сергей Pizza Приказчиков в эфире радио Romantika (видео)

«К сожалению, с тех пор, как стартовала группа Pizza, я не изменился. Когда начинал это делать, а на тот момент у меня уже был опыт, я уже был, можно сказать, артистом, автором, у меня была каша в голове, очень нервничал. Потому что делаю все сам – и автор, и аранжировщик, и пел, и записывал. И все хейты, которые могли быть, они были бы адресованы мне лично. Плюс денег не было, жить негде было, вообще из-за всего нервничал.

И думал, что когда будут какие-то концерты, альбомы выпущу, я перестану нервничать – ни фига! Все равно каждый раз перед выходом на сцену или в эфир нервничаю. И что будет в 2021 году – опять нервничаю. К психологу сходил, все равно нервничаю. А он мне сказал, что если перестану нервничать, то перестану писать песни. И я подумал – ладно уж, лучше пусть будет так», – поведал Сергей.

Уфимец Сергей Приказчиков, ранее игравший в составе Via Chappa, основал группу Pizza в 2010 году. О том, как его новый альбом «Основано на нереальных событиях» создавался в условиях карантина, Сергей поведал недавно в эфире «Европа Плюс Акустика».