Рената Литвинова: «Земфира – это величина вечная. Наша вспышка и антиматерия»

«Любимый музыкант? Земфира. Наш композитор – это величина бессменная. Вечная. Навсегда. Наша вспышка и антиматерия», – сказала Рената Литвинова.

Земфира написала саундтрек для драмы Ренаты Литвиновой «Северный ветер», премьера которой должна была состояться 26 ноября, но была перенесена на февраль 2021 года из-за ограничений.

Сейчас Земфира готовит к выпуску новый альбом, после которого обещала проехать по стране с туром. Недавно она переболела коронавирусом, но, к счастью, без особых осложнений.