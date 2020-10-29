Премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» перенесена

Первоначально планировалось, что премьера «Северного ветра» состоится 26 ноября, но из-за ограничений в кинотеатрах по всей России ее перенесли на февраль 2021 года. Об этом в Instagram сообщила Рената Литвинова.

«Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…» – гласит описание фильма.

Рената сыграет в нем также и главную роль, компанию ей составят Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина и Народная артистка России Татьяна Пилецкая.