Саундтрек для драмы «Северный ветер» написала Земфира, а Рената Литвинова выступила в качестве режиссера, сценариста и продюсера.
Премьера фильма Ренаты Литвиновой «Северный ветер» перенесена
Первоначально планировалось, что премьера «Северного ветра» состоится 26 ноября, но из-за ограничений в кинотеатрах по всей России ее перенесли на февраль 2021 года. Об этом в Instagram сообщила Рената Литвинова.
«Это было волшебное время, когда царил великий матриархат: женщины влиятельного клана правили на территории Северных полей и жили в ожидании любви… Они были всесильны, и любое их желание исполнялось, но в один миг все изменилось и начался хаос…» – гласит описание фильма.
Рената сыграет в нем также и главную роль, компанию ей составят Антон Шагин, Софья Эрнст, Галина Тюнина и Народная артистка России Татьяна Пилецкая.
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