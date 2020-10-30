Рената Литвинова: «Земфира чувствует себя хорошо»

«Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо) #stayhome #оставайтесьдома», – написала Рената.

27 октября стало известно, что 44-летняя Земфира самостоятельно обратилась в больницу с симптомами ОРВИ и сдала тест на Covid-19, тестирование подтвердило наличие коронавирусной инфекции.

Сама Земфира, ведущая закрытый образ жизни, это никак не прокомментировала. Сейчас она готовит к выпуску первый с 2013 года альбом, после которого планировала устроить тур по России.