Режиссер Рената Литвинова в Instagram рассказала о состоянии уфимской певицы Земфиры Рамазановой, заразившейся коронавирусом.
Рената Литвинова: «Земфира чувствует себя хорошо»
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instagram.com/ZemfiraLive
«Земфира передает всем привет и чувствует себя хорошо) #stayhome #оставайтесьдома», – написала Рената.
27 октября стало известно, что 44-летняя Земфира самостоятельно обратилась в больницу с симптомами ОРВИ и сдала тест на Covid-19, тестирование подтвердило наличие коронавирусной инфекции.
Сама Земфира, ведущая закрытый образ жизни, это никак не прокомментировала. Сейчас она готовит к выпуску первый с 2013 года альбом, после которого планировала устроить тур по России.
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