Thomas Mraz выпустил фит с ЛСП

Трек уже доступен на Apple Music, VK Music, Yandex Music, YouTube Music, Spotify и Boom, все ссылки тут.

«Когда я писал первую версию Houston, вдохновлялся аниме "Ковбой Бибоп" и представлял, как мы жили бы в будущем. В будущем, в котором вместо Земли и привычного транспорта, дорог и домов у нас были бы другие планеты, населенные людьми, а вокруг — бесконечный открытый космос.

Герой трека Houston — житель такого будущего, который влюбился в неземную женщину, возможно, в космическую богиню или в целую планету. И, несмотря на то, что она холодна к нему, опасна и может в любой момент его уничтожить, героя все равно тянет к возлюбленной. Это история не просто про любовь, а про стремление к большему, к космосу. Про таких мечтателей, как я, которым мало одной Земли», – написал Алмас в Instagram.

Ранее Thomas Mraz писал о том, что Houston – «это не просто сингл, а часть большого проекта». Проект называется Emotional-8 Deluxe, и это альбом, записанный совместно с группой The Ghosts, в который войдут песни, ранее не публиковавшиеся на стриминговых платформах, в том числе Neon Clouds. Релиз Emotional-8 Deluxe запланирован на 20 ноября.