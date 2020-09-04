Morgenshtern и Элджей выпустили фит Lollipop

Трек Lollipop уже доступен на ITunes, Yandex Music, Boom, Apple Music, VK Music, Spotify и других площадках, ссылки тут.

Что интересно, это уже второй русскоязычный фит с таким названием за два месяца: в июле Gafur и Jony выпустили трек Lollipop, он собрал почти 26 миллионов прослушиваний на YouTube.

В последнее время Morgenshtern переключился на сотрудничество с другим известным рэпером – они записали трек и сняли совместный клип, в котором, вероятно, будет реклама продукции «Башспирта».