Morgenshtern номинирован на премию MTV

Morgenshtern выдвинут в региональной номинации «Лучший российский исполнитель» MTV Europe Music Award, компанию ему составили Cream Soda, Niletto, Манижа и Клава Кока.

В случае победы Алишер станет вторым артистом из Уфы, получившим заветную статуэтку: в 2001, 2005 и 2013 годах номинировалась Земфира и в последнем случае одержала победу. Кроме того, в 2019 году номинировали Face, однако приз достался Maruv.

В 2020 году Morgenshtern уже получил одну звездную премию: журнал Moda Topical признал его «Женщиной года», что вызвало крайне противоречивую реакцию в сети, а журнал GQ выдвинул его на премию «Человек года».