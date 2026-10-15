Короткометражка уфимской киностудии «Ольмо» победила на международном кинофестивале Estel Video Awards

Estel Video Awards – это международный конкурс видео-арта, который проводится с 2017 года брендом Estel Professional. В этом году призы достались участникам из России, Кыргызстана и Казахстана.
Лауреатом III степени стала короткометражка «Домоседы» от уфимской киностудии «Ольмо», которую спродюсировала Тамила Хорунжая.
Режиссером и сценаристом выступил сооснователь «Ольмо» Руслан Шайбаков, оператором – Рустем Гайсин, а в актерском составе среди прочих – Рушана Зайнуллина из «Театральной компании Туманных перспектив» и команды «Айдафеста» – лауреата нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы».
Гран-при фестиваля забрали киноленты «Мама, какая же ты красивая!» (Семенцов Михаил, Брянск) и «Что ты видишь, ПАПА?» (Найко Елена, Астана);
лауреат I степени – «Счастье вне зоны доступа» (Кадырбаева Мээрим, Бишкек);
лауреат II степени – «Наследие в седле» (Шербаева Рафиля, Каракол);
приз зрительских симпатий – «Что ты видишь, ПАПА?» (Найко Елена, Астана).
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