Короткометражка уфимской киностудии «Ольмо» победила на международном кинофестивале Estel Video Awards

Лауреатом III степени стала короткометражка «Домоседы» от уфимской киностудии «Ольмо», которую спродюсировала Тамила Хорунжая.

Режиссером и сценаристом выступил сооснователь «Ольмо» Руслан Шайбаков, оператором – Рустем Гайсин, а в актерском составе среди прочих – Рушана Зайнуллина из «Театральной компании Туманных перспектив» и команды «Айдафеста» – лауреата нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы».

Гран-при фестиваля забрали киноленты «Мама, какая же ты красивая!» (Семенцов Михаил, Брянск) и «Что ты видишь, ПАПА?» (Найко Елена, Астана);

лауреат I степени – «Счастье вне зоны доступа» (Кадырбаева Мээрим, Бишкек);

лауреат II степени – «Наследие в седле» (Шербаева Рафиля, Каракол);

приз зрительских симпатий – «Что ты видишь, ПАПА?» (Найко Елена, Астана).