В Уфе пройдет неделя фильмов башкирского режиссера Айнура Аскарова

Уфимский кинотеатр начиная со следующей недели «Родина» проведет показы самых известных произведений режиссера Айнура Аскарова.
Показы стартуют первого декабря. Фильмом открытия станет драма «Буран» (2021) с Александром Головиным в главной роли. Она основана на реальных событиях, которые происходили на родине режиссера – в Хайбуллинском районе зимой 2016 года.
Кроме того, покажут недавний приключенческий фильм «Отряд Таганок» (2021) на русском и башкирском языках и комедийный роуд-муви «Семья года», снимавшийся в Уфе.
После каждого показа Айнур Аскаров и приглашенные творческие коллективы пообщаются со зрителями.
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