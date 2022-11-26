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Кино и сериалы

В Уфе пройдет неделя фильмов башкирского режиссера Айнура Аскарова

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Уфимский кинотеатр начиная со следующей недели «Родина» проведет показы самых известных произведений режиссера Айнура Аскарова.

Показы стартуют первого декабря. Фильмом открытия станет драма «Буран» (2021) с Александром Головиным в главной роли. Она основана на реальных событиях, которые происходили на родине режиссера – в Хайбуллинском районе зимой 2016 года.

Кроме того, покажут недавний приключенческий фильм «Отряд Таганок» (2021) на русском и башкирском языках и комедийный роуд-муви «Семья года», снимавшийся в Уфе.

После каждого показа Айнур Аскаров и приглашенные творческие коллективы пообщаются со зрителями.

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