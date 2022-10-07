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Кино и сериалы

Dudka Films объявила кастинг на роль таксиста в полнометражном фильме

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Команда Dudka Films является частью уфимской студии студия Tip-Top Team. Ранее она работала над лентой «Кто там?» с Владимиром Машковым и Александрой Бортич, сейчас в производстве фильм о Юре GQ.

imdb.com

«Ищем мужчину 40-50 лет на роль таксиста на съемки федерального полнометражного фильма при поддержке Минкульта. Будет одна смена в Уфе 15 октября.

Персонаж характерный, харизматичный. Это чудаковатый, даже немного эпатажный мужчина, жуликоватый, смешной», – говорится в сообщении студии.

На кастинг приглашаются даже люди без актерского образования – достаточно природного артистизма.

Записаться можно по телефону +7 (917) 794-12-34 или написав на почту need@dudkafilms.ru.

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