Dudka Films объявила кастинг на роль таксиста в полнометражном фильме

«Ищем мужчину 40-50 лет на роль таксиста на съемки федерального полнометражного фильма при поддержке Минкульта. Будет одна смена в Уфе 15 октября.

Персонаж характерный, харизматичный. Это чудаковатый, даже немного эпатажный мужчина, жуликоватый, смешной», – говорится в сообщении студии.

На кастинг приглашаются даже люди без актерского образования – достаточно природного артистизма.

Записаться можно по телефону +7 (917) 794-12-34 или написав на почту need@dudkafilms.ru.

18+