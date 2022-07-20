Фильм о Юре GQ прошел защиту в Минкульте

Что известно о фильме на данный момент?

1. Съемки еще не начались. Фильм прошел защиту в Минкульте, теперь авторы ждут ответа.

2. Производством займется команда Dudka Films, которая сейчас завершает работу над фильмом «Кто там?» с Владимиром Машковым и Александрой Бортич. Dudka Films является частью Tip-Top Team.

3. Это будет художественный игровой фильм, основанный на реальных событиях, а не документальное кино, так что будет место и для вымысла.

«Если бы мы повторили все события реальной истории, это было бы не так интересно для зрителя – исчезли бы интригующие повороты сюжета, захватывающие сцены и многое другое, что позволяли бы сказать: "Да, вот это кино!"» – говорят авторы идеи.

4. Главные герои будут меняться по ходу фильма.

«Если персонаж не меняется в течение фильма, то, поверьте, смотреть это будет неинтересно. Ничью репутацию мы портить не собираемся, потому что хотим сделать доброе, вдохновляющее кино!»

В апреле 2022 года Юрий Ветлугин объявил, что уехал из Уфы в деревню и планирует работать с животными, поскольку любит их. После этого он, однако, продолжил участвовать в коммерческих съемках.