Сериал от уфимской студии Tip-Top Team победил в проекте телеканала «ТВ-3»

Уфимская студия Tip-Top Team отправила на конкурс серию Esc. Ее снял Евгений Никитин, а главную роль исполнил Аскар Нигамедзянов (сериалы «Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!»).

«Мы с радостью объявляем, что победителем стал проект ESC. Он получил больше всего голосов в нашем голосовании и заслуженно забирает главный приз. Следите за историей в эфире нашего канала и в наших группах!» – говорится в объявлении телеканала.

«Геймер из общежития попадает в петлю времени – каждый раз, когда он проигрывает финальный матч онлайн-турнира по Dota 2, он возвращается к началу игры. Снова и снова он пытается не только выиграть матч, но и предотвратить самоубийство девушки, в которую тайно влюблен», – гласит описание будущего сериала.