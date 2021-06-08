Вышел фильм Gucci «Скромное обаяние волшебников», саундтрек для которого написала Земфира

«Это про способность творить чудеса силой воображения, уметь мечтать, быть сильными и свободными. Это все про нас», – писала режиссер Рената Литвинова об этой работе в соцсетях.
Главные роли в ленте исполнили: сама Рената, Татьяна Пилецкая, Виктория Мирошниченко, Ульяна Добровская и Софья Эрнст, а музыку написала Земфира.
Это далеко не первый совместный творческий проект Литвиновой и модных домов: в вышедшей недавно драме «Северный ветер» героиня Ренаты появляется в образах Balenciaga.
Там тоже сыграли Ульяна Добровская и Софья Эрнст, за саундтрек тоже отвечала Земфира – можно сказать, что начатая Ренатой в начале этого года модная сказка продолжается до сих пор.
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