ООО «Газпром нефтехим Салават» отделалось штрафом за загрязнение воздуха

Управление требовало приостановки деятельности завода. Салаватский суд рассмотрел иск и решил дать предприятию шанс устранить нарушения, лишь оштрафовав его на 220 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова анонсировала внеплановые проверки в Instagram и выразила обеспокоенность состоянием экологии в республике: «Качество воздуха в Башкортостане – за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб», – написала она.

В «Газпром нефтехим Салават», комментируя претензии Росприроднадзора, заявили, что компания готова к диалогу:

«Наша компания придерживается внутренней экологической политики. Это очень важный документ для нас. Политика включает в себя цели и большую программу мероприятий, которые направлены на ежегодное снижение нагрузки на экологию. Мы понимаем обеспокоенность населения, поэтому и откликнулись на инициативу. Готовы рассказывать о проблемах, которые у нас есть, не прячем "узкие" места. Мы открыты для диалога», – заявил представитель предприятия Игорь Таратунин.