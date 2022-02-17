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Экология

ООО «Газпром нефтехим Салават» отделалось штрафом за загрязнение воздуха

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В начале февраля управление Росприроднадзора со второй попытки согласовало проведение внеплановых проверок на предприятиях «Газпром нефтехим Салават» после многочисленных жалоб жителей на качество воздуха.

salavat-neftekhim.gazprom.ru

Управление требовало приостановки деятельности завода. Салаватский суд рассмотрел иск и решил дать предприятию шанс устранить нарушения, лишь оштрафовав его на 220 тыс. рублей.

Ранее мы писали о том, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова анонсировала внеплановые проверки в Instagram и выразила обеспокоенность состоянием экологии в республике: «Качество воздуха в Башкортостане – за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб», – написала она.

В «Газпром нефтехим Салават», комментируя претензии Росприроднадзора, заявили, что компания готова к диалогу:

«Наша компания придерживается внутренней экологической политики. Это очень важный документ для нас. Политика включает в себя цели и большую программу мероприятий, которые направлены на ежегодное снижение нагрузки на экологию. Мы понимаем обеспокоенность населения, поэтому и откликнулись на инициативу. Готовы рассказывать о проблемах, которые у нас есть, не прячем "узкие" места. Мы открыты для диалога», – заявил представитель предприятия Игорь Таратунин.

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