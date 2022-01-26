Глава Росприроднадзора: «Качество воздуха в Башкортостане – за пределами всех нормативов»

Руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в Instagram высказалась о текущей экологической обстановке в Башкортостане и анонсировала грядущие внеплановые проверки на предприятиях региона.
«Качество воздуха в Башкортостане – за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб.
Больше всего вопросов к ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Промводоканал». Их проверим в первую очередь.
Данные о загрязнении воздуха отправим в прокуратуру и лично главе республики Радию Хабирову.
Внеплановые проверки нужны и на предприятиях регионального уровня. Это усилит борьбу с напряженной экологической ситуацией», – написала Светлана Радионова.
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