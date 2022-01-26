Глава Росприроднадзора: «Качество воздуха в Башкортостане – за пределами всех нормативов»

«Качество воздуха в Башкортостане – за пределами всех нормативов. Об этом говорят результаты анализа проб.

Больше всего вопросов к ООО «Газпром нефтехим Салават» и ООО «Промводоканал». Их проверим в первую очередь.

Данные о загрязнении воздуха отправим в прокуратуру и лично главе республики Радию Хабирову.

Внеплановые проверки нужны и на предприятиях регионального уровня. Это усилит борьбу с напряженной экологической ситуацией», – написала Светлана Радионова.