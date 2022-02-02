Бывший гендиректор «Газпром нефтехим Салават» покидает Госсобрание Башкортостана

Как сообщает пресс-служба Госсобрания, Каримов покидает парламент по семейным обстоятельствам.

«Айрат Каримов написал заявление о сложении полномочий. Такое право у него есть. Решение продиктовано семейными обстоятельствами. Депутат был избран в Государственное собрание по промышленному одномандатному избирательному округу № 20, представляет интересы жителей Салавата», – сообщил спикер парламента Константин Толкачев, поблагодарив Каримова за совместную работу и пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

По словам Толкачева, в сентябре в республике пройдут дополнительные выборы в Государственное собрание, в ходе которых жители Салавата решат, кому передать вакантный мандат.

Сегодня, второго февраля, стало известно, что прокуратура одобрила проведение внеплановых проверок на предприятиях «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал».

Каримов с 2014 года работал на руководящих должностях в «Газпром нефтехим Салават», с 2021 года является советником компании.