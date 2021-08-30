В Башкортостане продолжают гореть более 2 тыс. гектаров леса

За последние сутки был ликвидирован один очаг, новых не зарегистрировано.

Сейчас действуют три очага пожаров на общей площади 2295 га, один из них на площади 210 га локализован, остальные продолжают распространяться.

Ранее мы писали о том, что в республике горел природный парк «Зилим», жители массово жаловались Радию Хабирову в соцсетях на то, что огонь подступает к их селам.

До девятого сентября 2021 года жителям запретили входить или въезжать во все леса на территории республики. В ближайшие дни, несмотря на снижение температуры, сохраняется чрезвычайная пожароопасность.