В Башкортостане жителям запретили заходить в леса

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Минлесхоза республики: пребывание жителей в лесах на всей территории Башкортостана и въезд в них транспортных средств запрещены до девятого сентября 2021 года.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 252 лесных пожара, треть из них произошла из-за неосторожного обращения населения с огнем.

До 27 августа, по прогнозам синоптиков, в некоторых Башкортостана температура будет подниматься до +40 градусов, из-за отсутствия осадков сохраняются четвертый и пятый (высокие) классы пожарной опасности.