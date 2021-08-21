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В Башкортостане жителям запретили заходить в леса

Из-за аномально жаркой и засушливой погоды в республике Минлесхоз идет на суровые меры в ожидании ухудшения пожарной ситуации.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Минлесхоза республики: пребывание жителей в лесах на всей территории Башкортостана и въезд в них транспортных средств запрещены до девятого сентября 2021 года.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 252 лесных пожара, треть из них произошла из-за неосторожного обращения населения с огнем.

До 27 августа, по прогнозам синоптиков, в некоторых Башкортостана температура будет подниматься до +40 градусов, из-за отсутствия осадков сохраняются четвертый и пятый (высокие) классы пожарной опасности.

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