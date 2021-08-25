В Башкортостане загорелся природный парк, жители жалуются Радию Хабирову

Фото и видео из природного парка постят жители в соцсетях. МЧС сообщает о том, что горят восемь гектаров, в тушении задействовано 50 человек.

Тем временем под последними постами Радия Хабирова в Instagram большинство комментариев так или иначе возвращается к теме пожаров в республике:

«В Баймакском районе пожары!!! Огонь подступает к деревням: Акмурун, Мамбетово... Помогите народу, ведь техники своей не хватает, рабочей силы недостаточно!!! Неподготовленные ребята тушат пожары, при этом сами получают ожоги»

«Радий Фаритович, пожар в Зианчуринском районе вот-вот дойдет до деревни Казанка, уже горы горят, а от вас молчок, у вас опять все под контролем, опять все силы брошены? Будь так, пожар бы не шел с новой силой?!!! Сколько можно уже, помогите нам!»

«В Баймакском районе лютуют стихийные пожары. Огонь уже вплотную подходит к деревням, дым повсюду!»

«Скажите пожалуйста! Почему вы бездействуете????!!!! Горит все вокруг! Леса, дома! Животные. Какие могут быть мероприятия??????!!!!! Людей в пожаре гибнет больше, чем от короны!»