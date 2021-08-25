В Башкортостане продолжают гореть почти 1,5 тыс. гектаров леса

За последние сутки было ликвидировано семь очагов лесных пожаров, возникло 11 новых на общей площади 95,98 га в Бурзянском, Белорецком, Гафурийском, Миякинском, Мечетлинском и Хайбуллинском районах.

Сейчас действуют 16 очагов пожаров на общей площади 1471 га, девять из них на общей площади 654,9 га локализовали, остальные продолжают распространяться.

Ранее мы писали о том, что в республике загорелся природный парк «Зилим», жители массово жалуются Радию Хабирову в соцсетях на то, что огонь подступает к их селам.