В Башкортостане продолжают действовать 25 лесных пожаров

Как сообщили в Госкомитете Башкортостана по чрезвычайным ситуациям, 11 августа продолжают действовать 25 пожаров на площади более 3,5 тыс. гектаров.

За сутки добавилось шесть очагов на площади 22,15 гектара в пяти районах, восемь ликвидировано. На данный момент на тушении задействовано 1,2 тыс. человек и 285 единиц техники.

10 августа мы писали о том, в действовало 27 очагов лесных пожаров на общей площади 3,1 тыс. гектаров.

Ранее в МЧС рассказали о причинах пожаров в республике: в 38% случаев они начались из-за неосторожного обращения с огнем – это незатушенные или вышедшие из-под контроля костры, разводимые местными жителями в лесах или поблизости к ним.

В 35% случаев пожары вызвала гроза. В этих регионах в последнее время было много «сухих» гроз, то есть без дождей. Еще 5% случаев приходятся на умышленные поджоги. По одному из них был задержан подозреваемый, совершивший поджоги в пяти разных очагах, будет возбуждено уголовное дело. В остальных случаях причины не установлены.