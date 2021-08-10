В Башкортостане горит больше 3 тыс. гектаров леса

Как сообщает МЧС, 10 августа в Башкортостане продолжают действовать 27 очагов лесных пожаров на общей площади 3 104,8 га.

Самый крупный очаг по-прежнему в Хайбуллинском районе, всего горят пять муниципалитетов.

На данный момент на тушении задействовано 1,1 тыс. человек и 206 единиц техники. Угрозы населенным пунктам, по мнению МЧС, нет. За распространением огня следят беспилотники и самолет АН-2.

Четыре дня назад, шестого августа площадь пожаров составляла «всего» 542,3 га, с тех пор она увеличилась почти в шесть раз.