В Башкортостане задержали поджигателя леса

Как сообщают в МЧС, в 38% случаев причиной возникновения пожара является неосторожное обращение с огнем – незатушенные или вышедшие из-под контроля костры, разводимые местными жителями в лесах или поблизости к ним.

В 35% случаев пожары вызвала гроза. В этих регионах в последнее время было много «сухих» гроз, то есть без дождей.

Еще 5% случаев приходятся на умышленные поджоги. По одному из них был задержан подозреваемый, совершивший поджоги в пяти разных очагах, будет возбуждено уголовное дело.

В остальных случаях причины не установлены. В период с девятого по десятое августа площадь лесных пожаров в республике увеличилась более чем на треть, сегодня горит более 3 тыс. гектаров леса.