Природный парк «Иремель» закрыт из-за пожаров

«Снова горит лес. Я пишу посты про текущие пожары, пишу и удаляю. Я не хочу никого обвинять. Не хочу строить догадки, почему большинство лесных пожаров начинается летом на делянках, которые рубили зимой. Я не хочу высказывать предположение, что вырубилось немного больше, чем было разрешено. Немного не там, где было разрешено. Немного больше, немного не там, а теперь пожар в десятки раз больше скроет все.

Я хочу показать это видео всему тому "среднему звену" в полях, которое всегда знает, кто и что вырубил немного не там. Которое всегда догадается, кто именно поднес спичку. И тем, кто потом просто спишет, но никогда не оформит нарушителя. Хочу показать это видео уже креслам в Уфе, которые все тоже знают и понимают. Знают, но ворошить осиное гнездо муторно, сложно, а век чиновника короток. Проще отвернуться и закрыть глаза», написала Гринберг.

Сейчас природный парк «Иремель» закрыт для посетителей до четвертого июня из-за пожароопасной ситуации. С апреля текущего года в республике действует особый противопожарный режим.