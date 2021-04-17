В Башкортостане вводится особый режим

«Вот такая она у нас, наша республика. Еще до конца не сошел снег, и мы еще боремся с паводками и их последствиями, а в части районов нашей республики уже начались пожары. В зоне повышенного внимания Абзелиловский, Учалинский, Бирский районы. Люди сжигают мусор и сухую траву, разводят костры в лесу.

Мы приняли решение и с сегодняшнего дня вводим на территории Башкортостана особый противопожарный режим. Органы исполнительной власти и муниципалитеты должны усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности, организовать круглосуточное дежурство во всех пожарных подразделениях, обеспечить населенные пункты необходимой техникой, активизировать противопожарную агитацию.

В первую очередь обстановка будет зависеть от нашего с вами ответственного поведения и понимания, что неосторожное обращение с огнем может привести к самым трагическим последствиям. Поэтому сразу хочу предупредить, что законодательство предусматривает не только административные, но и уголовные наказания лиц, виновных в пожарах», – написал Радий Хабиров.