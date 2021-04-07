В Башкортостане подорожал отдых на озерах «Аслы-Куль» и «Кандры-куль»

Соответствующий документ, подписанный премьер-министром правительства Башкортостана Андреем Назаровым, опубликован на портале правовой информации.

Посещение природных парков «Аслы-Куль» и «Кандры-куль» теперь обойдется в 250 рублей с человека, «Зилим», «Иремель» и «Мурадымовское ущелье» – в 200 рублей с человека. Посещение других особо охраняемых объектов – в 150 рублей с человека.

Для сравнения, в 2019 году посещение «Аслы-Куль» и «Кандры-куль» стоило 150 рублей, «Зилима», «Иремеля» и «Мурадымовского ущелья» – 100 рублей, других особо охраняемых объектов – 80 рублей.