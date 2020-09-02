Куштау официально признали охраняемым объектом

Это постановление распространяет на территории Куштау режим особой охраны, защищая гору от разработки «БСК» или любой другой организацией.

Также текст содержит рекомендации администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов производить планировку территорий с учетом режима особо охраняемой территории.

Ранее Радий Хабиров поставил руководству «БСК» ультиматум: если оно не найдет компромисс с активистами, протестующими против разработки горы, то правительство объявит Куштау особо охраняемой зоной.

Сейчас прокуратура проверяет сделки, через которые «БСК» перешла в частные руки, а также ущерб, который был нанесен при этом бюджету. По мнению властей, в этих сделках были многочисленные нарушения, и в случае их подтверждения «БСК» на законном основании вернется под контроль государства.