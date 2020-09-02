Глава республики Радий Хабиров опубликовал в соцсетях текст постановления о присвоении шихану Куштау статус памятника природы.
Куштау официально признали охраняемым объектом
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vk.com/saveshihan
Это постановление распространяет на территории Куштау режим особой охраны, защищая гору от разработки «БСК» или любой другой организацией.
Также текст содержит рекомендации администрациям Ишимбайского и Стерлитамакского районов производить планировку территорий с учетом режима особо охраняемой территории.
Ранее Радий Хабиров поставил руководству «БСК» ультиматум: если оно не найдет компромисс с активистами, протестующими против разработки горы, то правительство объявит Куштау особо охраняемой зоной.
Сейчас прокуратура проверяет сделки, через которые «БСК» перешла в частные руки, а также ущерб, который был нанесен при этом бюджету. По мнению властей, в этих сделках были многочисленные нарушения, и в случае их подтверждения «БСК» на законном основании вернется под контроль государства.
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