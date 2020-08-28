Власти Башкортостана передумали покупать акции «БСК»

Об этом сообщил глава Башкортостана Радий Хабиров. По его словам, с тех пор, как он публично предложил от имени республики выкупить контрольный пакет акций, ни один представитель «БСК» с ним не связался, вместо этого компания пригрозила сокращением двух тысяч человек и остановкой производства.

Предложение выкупа более неактуально. 24 августа на совещании в правительстве Радий Хабиров поручил Минземимущества проверить все сделки, через которые «БСК» перешла в частные руки, а также ущерб, который был нанесен при этом бюджету. По мнению властей, в этих сделках были многочисленные нарушения, и в случае их подтверждения «БСК» на законном основании вернется под контроль государства.

26 августа эту ситуацию прокомментировал президент России Владимир Путин, раскритиковав руководство «БСК» за вывод денег в офшоры.