Сергей Шнуров выпустил фильм «Победа под Куштау»

Ранее подобный фильм выпустила и Ксения Собчак, однако в ее работе упор больше делался на общение с активистами и освещение позиции правительства Башкортостана.

В фильме Сергея Шнурова подробно освещаются столкновения протестующих с бойцами ЧОП, а также излагается сама суть конфликта со всех сторон.

Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит множество краснокнижных видов животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.

По итогам этого конфликта власти Башкортостна приняли решение проверить сделки, в результате которых была отчуждена государственная часть пакета акций «БСК». В случае выявления нарушений «БСК» вернется под контроль республики.