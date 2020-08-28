Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров спродюсировал документальный фильм о событиях на шихане Куштау, где активисты и местные жители, протестующие против уничтожения горы, столкнулись с силами «БСК», у которой было разрешение на разработку.
Сергей Шнуров выпустил фильм «Победа под Куштау»
Ранее подобный фильм выпустила и Ксения Собчак, однако в ее работе упор больше делался на общение с активистами и освещение позиции правительства Башкортостана.
В фильме Сергея Шнурова подробно освещаются столкновения протестующих с бойцами ЧОП, а также излагается сама суть конфликта со всех сторон.
Куштау представляет собой рифовый массив, дно Уральского океана, относится к ценным природным территориям, так как устойчивая экосистема горы уникальна и содержит множество краснокнижных видов животных и растений, некоторые из которых существуют только там и больше нигде в мире. Ранее «Сода» уже уничтожила до состояния котлована шихан Шахтау.
По итогам этого конфликта власти Башкортостна приняли решение проверить сделки, в результате которых была отчуждена государственная часть пакета акций «БСК». В случае выявления нарушений «БСК» вернется под контроль республики.
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