В Башкортостане фиксируются случаи заболевания гриппом

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В предпраздничную неделю особенно важно внимательно относиться к своему здоровью и при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее мы публиковали график работы поликлиники Башкортостана в новогодние каникулы.