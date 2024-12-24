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Общество

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В Башкортостане фиксируются случаи заболевания гриппом

В Роспотребнадзоре Башкортостана сообщили о первых зарегистрированных в этом сезоне случаях заболевания гриппом. Кто привился заранее – тех поздравляем, остальным соболезнуем.

«По данным мониторинга за циркуляцией вирусов наряду с ковидом и риновирусами появился вирус гриппа. Доминирует тип А (H1N1), что характерно для начала сезона.

В предпраздничную неделю особенно важно внимательно относиться к своему здоровью и при первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью», – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Ранее мы публиковали график работы поликлиники Башкортостана в новогодние каникулы.

В Башкортостане растет заболеваемость коронавирусом

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