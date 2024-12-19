Придут на помощь: как будут работать поликлиники Башкортостана в новогодние каникулы

29 декабря – выходной день;

30, 31 декабря – с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00;

первое января – выходной день;

второе-четвертое января – с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00;

пятое января – выходной день;

шестое января – с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00;

седьмое января – выходной день;

восьмое января – с 8.00 до 17.00 с приемом вызовов (в том числе неотложных) до 16.00.

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию можно будет пройти 30, 31 декабря и второго, третьего, четвертого, шестого и восьмого января.

В эти же дни будут работать женские консультации и (кроме 31 декабря) проводиться расширенный неонатальный скрининг новорожденных.