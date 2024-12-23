В Башкортостане растет заболеваемость коронавирусом

Согласно отчету Минздрава, представленному на совещании в правительстве, 23 декабря был зарегистрирован 171 новый случай заболевания коронавирусом, суточный прирост постепенно увеличивается с середины ноября.

В инфекционных госпиталях для лечения Covid-19 развернуто 195 коек, 29,7% коечного фонда свободно.

Для сравнения, 16 ноября зарегистрировали 79, второго декабря – 97, а десятого – 123 случая заболевания. Неделю назад, 17 декабря, заболевших было уже 151 человек.

В начале текущего года, на пике сезона, регистрировали по 600 пациентов в сутки.