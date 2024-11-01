В Башкортостане очередной экс-глава муниципалитета попался на коррупции

Следствие считает, что в 2020-2022 годах глава района получил от учредителей строительной компании взятку в виде трех квартир общей стоимостью более 4,1 млн рублей.

За это он пообещал помочь им с получением договоров аренды земельных участков и последующей выдачей разрешения на строительство многоквартирных жилых домов в границах парковой зоны Мелеуза.

Сейчас подозреваемый задержан, проводятся первоначальные следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее мы писали о том, что в В Башкортостане мэр Давлеканово отделался условным сроком, причинив ущерб бюджету на 89,5 млн рублей. Также экс-глава администрации города Салават пойдет под суд за махинации с госимуществом, а глава Шаранского района получил выговор за растрату бюджетных денег.