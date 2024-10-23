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В Башкортостане бывший мэр города пойдет под суд

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-главы администрации города Салават.

Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года он, «действуя из иной личной и корыстной заинтересованности», без проведения конкурса обеспечил заключение с ООО «АСТ» концессионного соглашения.

Электрические сети, составляющие систему электросетевого хозяйства Салавата, были изъяты у МУП и переданы этой компании.

«При этом обвиняемому было заведомо известно об экономической нецелесообразности и неэффективности данного соглашения», – говорится в сообщении следкома.

Уголовное дело будет направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.

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