В Башкортостане бывший мэр города пойдет под суд

Чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

По версии следствия, с апреля по октябрь 2020 года он, «действуя из иной личной и корыстной заинтересованности», без проведения конкурса обеспечил заключение с ООО «АСТ» концессионного соглашения.

Электрические сети, составляющие систему электросетевого хозяйства Салавата, были изъяты у МУП и переданы этой компании.

«При этом обвиняемому было заведомо известно об экономической нецелесообразности и неэффективности данного соглашения», – говорится в сообщении следкома.

Уголовное дело будет направлено в Салаватский городской суд для рассмотрения по существу.