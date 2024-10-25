В Башкортостане еще один глава муниципалитета попался на коррупции

В ходе проверки установлено, что в ноябре 2023 года и мае 2024 года руководитель муниципалитета потратил деньги из бюджета на покупку мебели и техники для служебного жилья, в котором сам проживал с семьей.

Прокуратура внесла в адрес Совета органа местного самоуправления представление, результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования руководитель администрации получил выговор, незаконно приобретенное имущество было продано с аукциона, деньги вернулись в бюджет.

Ранее мы писали о том, что в В Башкортостане мэр Давлеканово отделался условным сроком, причинив ущерб бюджету на 89,5 млн рублей. Также экс-глава администрации города Салават пойдет под суд за махинации с госимуществом.