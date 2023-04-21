Джефф Монсон решил баллотироваться в парламент Башкортостана

Монсон с 2018 года является гражданином России, в 2020 году переехал в Уфу по приглашению Радия Хабирова и открыл в городе две школы джиу-джитсу и грэпплинга (на Айской, 46 и Комарова, 9).

Выдвигаться в парламент он будет от «Единой России» – об этом сообщает пресс-служба партии в соцсетях. Отставной спортсмен, а ныне вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкортостана получил партийный билет «Единой России» в марте текущего года. Ранее он заявил, что планирует приехать в посольство США в Казахстане, чтобы отказаться от американского паспорта.

Монсон за профессиональную карьеру победил таких бойцов, как Александр Емельяненко, Алексей Олейник, Рой Нельсон и Сергей Харитонов, претендовал на титул чемпиона UFC и дрался практически во всех крупных промоушенах мира.