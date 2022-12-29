Джефф Монсон стал вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкортостана

Монсон выбран на должность первого вице-президента Федерации спортивной борьбы Башкортостана.

Его кандидатуру одобрили большинством голосов на итоговом общем собрании членов Федерации спортивной борьбы вчера, 28 декабря.

Монсон за профессиональную карьеру победил таких бойцов, как Александр Емельяненко, Алексей Олейник, Рой Нельсон и Сергей Харитонов, претендовал на титул чемпиона UFC и дрался практически во всех крупных промоушенах мира. С 2015 года является гражданином России.

В Уфе он живет с 2020 года, переехал по приглашению Радия Хабирова и открыл в городе две школы по джиу-джитсу и грэпплингу (на Айской, 46 и Комарова, 9).