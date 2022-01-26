Радий Хабиров: «Очень рад нашей дружбе с Джеффом Монсоном»

«Если не ошибаюсь, такое фото мы сделали почти два года назад. Многие удивлялись, что делает в Уфе Джефф Монсон. Он работает. Открыл школу Джеффа Монсона. Тренирует детей грэпплингу, проводит регулярные мастер-классы в 13 школах Уфы и семи школах республики. И прививает нашим детям настоящие идеалы спорта. Очень рад нашей дружбе с ним», – подписал Радий Хабиров это фото в Instagram.

51--летний Джефф Монсон за свою карьеру побеждал таких бойцов, как Александр Емельяненко, Алексей Олейник, Рой Нельсон и Сергей Харитонов, претендовал на титул чемпиона UFC и дрался практически во всех крупных промоушенах мира. С 2015 года Монсон является гражданином России.

В Уфу он переехал в 2020 году по приглашению Радия Хабирова, открыл школу грэпплинга и джиу-джитсу в двух филиалах: на базе бассейна «Нефтяник» (Комарова, 9) и ЦСП РБ им. Баталовой Р.А. (проспект Дружбы Народов, 47).