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Радий Хабиров наградил орденом Ольгу Сарапулову, которую ранее уволил с должности советника

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29 ноября на совещании в ЦУР куратору Института развития городов Башкортостана Ольге Сарапуловой вручили орден Григория Аксакова.

Андрей Назаров, Ольга Сарапулова и Радий Хабиров

Орден Григория Аксакова вручается за плодотворную государственную, общественную и благотворительную деятельность.

«Мы буквально на прошлой неделе кратко подводили итоги благоустройства наших территорий, наших побед на федеральном конкурсе исторических поселений и малых городов и, конечно, немалая заслуга в преобразовании более 20 наших муниципалитетов принадлежит Институту развития городов Башкортостана и, в частности, Сарапуловой Ольге Владимироване.

Более того, Ольга Владимирована даже в Париже достигла успехов, потому что Белорецкий проект занял одно из ведущих мест на международном конкурсе», – сказал Радий Хабиров.

Речь идет о парке «Шагни за горизонт» в Белорецке, за который ИРГРБ, как мы писали ранее, получил две международные премии.

Ольга Сарапулова до марта 2022 года была советником Радия Хабирова по вопросам развития общественного пространства и городской среды, но глава республики освободил ее от должности после того, как она раскритиковала в соцсетях систему здравоохранения России.

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