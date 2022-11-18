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Дизайн

Городской парк в Башкортостане получил две международные премии

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Реновацию парка «Шагни за горизонт» в Белорецке курировал Институт развития городов Башкортостана, авторы архитектурной концепции – студия Orchestra Design.

vk.com/orchestra_design

vk.com/orchestra_design

vk.com/orchestra_design

Сегодня, 18 ноября, пресс-служба ИРГРБ сообщила о том, что проект реновации парка и территории у городского пруда в Белорецке «Шагни за горизонт» получил золотой диплом премии «Золотой Трезини» в номинации «Лучший проект ландшафтной архитектуры 2022».

«Золотой Трезини» – это международная архитектурно-дизайнерская премия, основанная в 2018 году. Проекты лауреатов премии пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».

Кроме того, проект победил в номинации «Ландшафт» конкурса BLT Built Design Awards 2022.

Это одна из самых масштабных ежегодных наград, выявляющая лучшие в мире проекты в области архитектуры, дизайна интерьеров и строительства.

vk.com/orchestra_design

vk.com/orchestra_design

vk.com/orchestra_design

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