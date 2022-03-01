Советник Радия Хабирова Ольга Сарапулова освобождена от должности

Сарапулова пожаловалась на то, что ей нужно лечить двоих детей, но ни одна из услуг, которые полагаются по медицинскому полису, не предоставляется в обозримом будущем бесплатно.

«У старшего цена вопроса – 48 000 рублей, у младшего – 25 000. Сегодня отправилась с детьми и направлениями в поликлинику по месту жительства в надежде бесплатно сдать анализы, пройти ЭКГ и получить заключения специалистов, необходимые для предстоящих процедур.

Запись на ЭКГ – на конец марта, для анализов на RW, ВИЧ, коагулограмму – нет реактивов, приходите через неделю, а лучше две. Пришлось снова обратиться к платной медицине и решить вопрос в течение одного часа. Но за 8700 рублей. Мне очень стыдно жить в такой стране», – написала она.

Вскоре после этого стало известно, что вечером 28 февраля Сарапулова была освобождена от должности советника главы республики.

Ольга Сарапулова является также куратором Института развития городов Башкортостана.